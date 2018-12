Robert Lewandowski jest jak wino! Po osiągnięciu 30 lat zalicza jeden z najlepszych sezonów karierze! W najsilniejszych ligach świata nikt nie strzela tylu goli co on!

Jak dotąd jest najlepszym strzelcem na świecie. W 21 meczach zdobył 21 goli. Zdobywa bramkę średnio co 88 minut, a jeszcze większy jest jego wpływ na grę Bayernu, gdy weźmie się pod uwagę asysty. Co 74 minuty pada gol dla "Bawarczyków" z udziałem "Lewego".



Polski napastnik radzi sobie całkiem nieźle, jak na piłkarza, który nie zmieścił się do czołowej 30 Złotej Piłki.



Poprzeczka oczekiwań idzie w górę w stosunku do Polaka. W lutym czekają go mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. W poniedziałek odbędzie się losowanie. Bayern wygrał swoją grupę, więc trafi na zespół z drugiego miejsca. Jeśli nie wylosuje tylko Liverpoolu, to zostanie uznany za faworyta. Trzeba uczciwie przyznać, że Tottenham i Olympique Lyon dla nikogo nie będą łatwym orzechem do zgryzienia.

Na razie Robert koncentruje się nad dzisiejszym spotkaniem Bundesligi z Hannoverem 96, które rozpocznie się o godz. 15:30.

Ostatnio kapitan reprezentacji Polski ujawnił swe plany - zamierza kontynuować karierę przez najbliższe pięć, a nawet siedem lat! Trzymamy kciuki, aby mu się udało!



