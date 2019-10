Do niecodziennej sytuacji doszło na rynku książek sportowych. Jedno z wydawnictw wypuściło pozycję o Krzysztofie Piątku. Sęk w tym, że sam zainteresowany całkowicie się odciął od tej publikacji.

"Książka ta powstała bez mojej wiedzy i autoryzacji. Jako osoba publiczna nie mam wpływu na to, kto i kiedy zdecyduje się wydać kolejną wersję mojej historii. Nie jest to moja autobiografia, a autor nigdy ze mną nie rozmawiał. Nie miałem też wpływu na termin publikacji" - oświadczył stanowczo na Twitterze Krzysztof Piątek.

Uczynił to w odpowiedzi na wpis popularnego komentatora Polsatu Sport Tomasza Smokowskiego, który również wyraził dezaprobatę wobec wydanej pozycji na temat "Piony".

"Niestety. Skoro czytam na okładce zdanie ‘Historia piłkarskiego geniusza’, to już wiem, że książka została przygotowana bez żadnej głębszej analizy, poza jedną jedyną: ‘Przeanalizowaliśmy rynek. Piątek jest teraz na topie. Wydajemy. Dzieciaki to kupią. To się sprzeda!’" - napisał Smokowski.