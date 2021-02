Reprezentacja Polski. Krystian Bielik zerwał więzadła krzyżowe

Krystian Bielik nie weźmie udziału w finałach Euro 2020. Przeprowadzone w poniedziałek badania, wykazały, że reprezentant Polski i zawodnik Derby County zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

O postawionej diagnozie poinformował we wtorek serwis sport.pl. Zawodnik otrzymał wyniki badań dzień wcześniej wieczorem. Nie pozostawiają one wątpliwości - doszło do zerwania więzadeł krzyżowych w stawie kolanowym.



Bielik doznał identycznej kontuzji przed rokiem. Teraz uszkodzeniu uległa ta sama kończyna. Konieczna będzie powtórna rekonstrukcja chirurgiczna, a po niej - wielomiesięczna rekonwalescencja.



23-letni pomocnik doznał kontuzji w sobotnim meczu z Bristol City. Po starciu z rywalem upadł na murawę w 36. minucie. Opuścił plac gry zapłakany na noszach. Od samego początku wszystko wskazywało na to, że sprawa jest poważna.



Dla Bielika to osobisty dramat. Wydawało się, że przed rokiem otrzymał drugą szansę od losy, gdy z powodu pandemii finały Euro 2020 przesunięto o 12 miesięcy. Teraz ten sam zawodnik stał się murowanym kandydatem do miana pechowca roku.



W drużynie narodowej rozegrał do tej pory trzy spotkania. Na kolejny występ poczeka przynajmniej do jesieni.



UKi





Zdjęcie Krystian Bielik / Clive Mason / Getty Images

