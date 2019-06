Dawid Kownacki, Robert Gumny i Sebastian Szymański opuścili zgrupowanie dorosłej reprezentacji i dołączą do kadry U-21. Kontuzja, której nabawił się Kownacki wykluczyła go ze spotkań z Macedonią Północną i z Izraelem, ale być może uda mu się zgrać na Euro U-21.

Wszyscy trzej piłkarze udadzą się do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie dołączą do kadry U-21, przygotowującej się do młodzieżowych mistrzostw Europy.

Jak poinformował portal "Łączy Nas Piłka" uraz, którego na treningu reprezentacji nabawił się Kownacki, wykluczyłby go ze spotkań z Macedonią Północną (7 czerwca) i Izraelem (10 czerwca). Istnieje jednak szansa, że napastnik dojdzie do pełnej sprawności na pierwszy mecz Euro U-21. 16 czerwca Polacy zagrają z Belgami.

W Grodzisku Wielkopolskim Kownacki ma zostać poddany leczeniu, by umożliwić mu występ na mistrzostwach Europy.

Gumny i Szymański, po kilku treningach z dorosłą reprezentacją, także udali się na zgrupowanie kadry U-21. Obaj są podstawowymi zawodnikami reprezentacji Czesława Michniewicza, lecz nie zadebiutowali jeszcze w dorosłej kadrze. Kownacki ma za to na koncie cztery występy w pierwszej reprezentacji (w tym na mundialu) i bramkę z towarzyskiego meczu z Litwą.



