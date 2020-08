Władze SSC Napoli poinformowały o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u jednego z piłkarzy. Zakażonym jest Andrea Petagna. Tym samym w strefie bezpośredniego zagrożenia znaleźli się jego klubowi koledzy - Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.

"Andrea Petagna uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Badaniach przeprowadzono z uwagi na wcześniejsze zakażenie wykryte u jego brata. Petagna przechodzi infekcję bezobjawowo. Obecnie jest na domowej kwarantannie. Po uzyskaniu negatywnego wyniku kolejnego testu dołączy do drużyny" - czytamy na oficjalnym koncie twitterowym Napoli.

Dzień wcześniej o czterech przypadkach zakażeń w swojej ekipie poinformowało Cagliari. Nazwisk zarażonych zawodników nie ujawniono. Obóz przygotowawczy został przerwany. Zawodnicy udali się na kwarantannę.

Nie wiadomo jeszcze, jak informacja o zainfekowanym piłkarzy wpłynie na plany treningowe Napoli. Jest to natomiast powdó do niepokoju dlka selekcjonera "Biało-Czerwonych", Jerzego Brzęczka. Barw klubu spod Wezuwiusza bronią dwaj reprezentanci Polski - Arkadiusz Milik (sposobi się do zmiany pracodawcy) oraz Piotr Zieliński.