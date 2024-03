Reprezentacja Polski przyleciała w poniedziałek do Cardiff, wypełniając ostatnie przedmeczowe obowiązki przez wtorkowym starciem z Walią. Po konferencji prasowej z udziałem selekcjonera Michała Probierza oraz naszego obrońcy Jana Bednarka "Biało-Czerwoni" odbyli oficjalny trening na płycie Cardiff City Stadium. Co ważne, na murawę wraz z kolegami wybiegł Przemysław Frankowski. To istotna wiadomość, choć w sprawie jego występu jednak wciąż nie wszystko jest pewne.