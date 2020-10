W środowym meczu Derby County z Cardiff City Kamil Jóźwiak doznał kontuzji. Uraz reprezentanta Polski jest jednak niegroźny.

W meczu 8. kolejki Championship Derby County zremisowało z Cardiff City 1-1. Cały mecz rozegrał Kamil Jóźwiak.



Polak dotrwał do końca, ale okupił spotkanie kontuzją kostki. Boisko opuścił w towarzystwie lekarzy.



Uraz Jóźwiaka nie okazał się jednak groźny. W najbliższym meczu z Bournemouth Polak nie zagra, ale w kolejnych meczach powinien być do dyspozycji trenera Phillipa Cocu.



- Nie sądzę, żeby długo pauzował, ale zabraknie go w meczu z Bournemouth. Spodziewamy się, że będzie dostępny w środę - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z klubową telewizją.



W środę 4 listopada Derby zagra z Queens Park Rangers. Mecz rozpocznie się o 20:45.



