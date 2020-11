Kamil Jóźwiak i Krystian Bielik są bliscy powrotu do gry w pierwszej drużynie Derby County po urazach. Szczegóły na temat zdrowia polskich piłkarzy przedstawił trener "Baranów" Phillip Cocu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Championship. Norwich City - Derby County 0-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jóźwiak nabawił się urazu stopy w zremisowanym 1-1 meczu ligowym z Cardiff City. Po końcowym gwizdku sędziego wyraźnie kulał i nie był w stanie opuścić murawy o własnych siłach ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Reklama

Pierwsze przecieki z szatni Derby County nie napawały optymizmem. Jóźwiaka zabrakło w sobotnim starciu z AFC Bournemouth, lecz najprawdopodobniej będzie mógł zagrać już w środę w spotkaniu z Queens Park Rangers.



- Kamil ma się dobrze. Jego testy wyszły pozytywnie. Czuje się świetnie i we wtorek dołączy do drużyny, by przygotować się do meczu - przyznał trener Derby County Phillip Cocu.

Znacznie dłużej na powrót na boiska Championship czeka Krystian Bielik, który wypadł z gry w styczniu po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Jego występ w meczu "Baranów" zbliża się jednak wielkimi krokami. W sobotę 22-latek usiadł już nawet na ławce rezerwowych.

- Cieszymy się, że może być częścią zespołu. To dobry zawodnik, który w sezonie da nam wiele opcji w linii pomocy i w obronie - przyznał trener Cocu.



Bielik ma już za sobą występ w drużynie do lat 23. W jakiej formie się znajduje? Najlepszą odpowiedź na to pytanie stanowi filmik, umieszczony w mediach społecznościowych przez jego drużynę.

TB



Championship - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy