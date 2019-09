Minione okienko transferowe było nadzwyczaj spokojne dla Kamila Grosickiego. "Turbogrosik" snuje już jednak plany na przyszłość. Zdradził nawet, gdzie zamierza zakończyć swoją profesjonalną karierę.

Skrzydłowy Hull City przyjechał na zgrupowanie kadry w świetnym humorze. W miniony weekend popisał się pięknym trafieniem z rzutu wolnego, zaskakując bramkarza Millwall Bartosza Białkowskiego. To jego drugi gol w szóstym ligowym spotkaniu tego sezonu.

Grosicki ma za sobą wyjątkowo spokojne - jak na swoje standardy - okienko transferowe. Tym razem obyło się bez samolotów last-minute i podpisów w ostatnich godzinach okienka. Co prawda skrzydłowy sam podgrzewał atmosferę zagadkowymi wpisami na Facebooku, ale wyłącznie w formie żartu, nawiązując do poprzednich gorących negocjacji.

31-letni piłkarz poważnie myśli jednak o swojej przyszłości, zdając sobie sprawę, że zostało mu już tylko kilka sezonów na pełnych obrotach. "Turbogrosik" przyznał, że chce, by jego kariera zakończyła się tam, gdzie się rozpoczęła. - Chcę zakończyć karierę w Pogoni Szczecin, bo to jest mój klub w którym się wychowałem. Nie zakończyłem tam swojej misji, bo odchodziłem w wieku 18 lat. Chciałbym tam wrócić, a czy Pogoń będzie mnie chciała? Zobaczymy - ujawnił "Turbogrosik" w rozmowie z TVP Sport.

Pochodzący ze Szczecina Grosicki jest wychowankiem "Portowców". Tuż po ukończeniu pełnoletniości zawodnik został kupiony przez Legię Warszawa, skąd najpierw był wypożyczony do szwajcarskiego FC Sion, a potem wykupiony przez Jagiellonią Białystok.

To właśnie w klubie z Podlasia jego forma eksplodowała, co pozwoliło na zagraniczny transfer do tureckiego Sivassporu. Po trzech latach w Turcji "Grosik" przeniósł się do Francji, by grać w Rennes. Od stycznia 2017 roku jest zawodnikiem angielskiego Hull City.

