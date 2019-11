Poza Grzegorzem Krychowiakiem i Maciejem Rybusem wszyscy piłkarze powołani przez selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka w poniedziałek stawili się na zgrupowaniu w Warszawie - przekazał rzecznik drużyny narodowej i PZPN-u Jakub Kwiatkowski.

Krychowiak i Rybus doznali urazów podczas niedzielnego spotkania ich Lokomotiwu Moskwa z FK Karsnodar (1-1). Pierwszy z nich zdobył gola, ale w przerwie musiał opuścić boisko z powodu wstrząśnienia mózgu. Trafił do szpitala, a po wykonanych badaniach zapadła decyzja, że będzie mógł przylecieć do Polski.

Rybus z kolei kontuzji nabawił się podczas rozgrzewki i w meczu nie wystąpił. Jak poinformował w poniedziałek PZPN, wyniki badań diagnostycznych dają szanse na jego występ przynajmniej w jednym meczu eliminacyjnym.

- Grzegorz Krychowiak przyleci do Warszawy w środę. Z kolei dla Macieja Rybusa szukamy jak najszybszego połączenia. Do jutra powinien dołączyć do zespołu, choć też czekają go kolejne badania. Na miejscu zapadną decyzje, czy obaj polecą z drużyną w piątek do Izraela - powiedział Kwiatkowski.

Pozostali zawodnicy powołani na kończące kwalifikacje Euro 2020 pojedynki, w sobotę w Jerozolimie i we wtorek 19 listopada ze Słowenią w Warszawie, zgodnie z ustaleniami w poniedziałek do godz. 18 stawili się na zgrupowaniu.

- Na dziś w planach jest tylko wspólna kolacja i odprawa techniczna - dodał rzecznik kadry.

Przygotowania sportowe rozpoczną się we wtorek zajęciami na stadionie stołecznej Polonii. Wcześniej selekcjoner Brzęczek i kapitan Robert Lewandowski wezmą udział w konferencji prasowej.

Po ośmiu kolejkach kwalifikacji "Biało-Czerwoni" prowadzą w tabeli grupy G z dorobkiem 19 punktów i mają już zapewniony awans do przyszłorocznego turnieju finałowego. Druga jest Austria - 16, a Macedonia Północna, Słowenia oraz Izrael mają po 11 punktów, a ostatnia Łotwa - żadnego.

"Biało-Czerwoni" po raz czwarty wystąpią w mistrzostwach Europy. Trzy razy wywalczyli awans - na turnieje w 2008, 2016 i 2020 roku, a raz mieli zagwarantowany udział jako współgospodarze (2012).

