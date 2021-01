Pojawiają się kolejne przesłanki mogące świadczyć o tym, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Paulo Sousa. Po tym, jak w środę informował o tym włoski dziennikarz, Gianluca Di Marzio, plotki podsycił menedżer szkoleniowca, Hugo Cajuda. Całą sytuację skomentował Sebastian Mila, który... cieszy się, że głęboko skrywana tajemnica prawdopodobnie została odkryta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Relacje Michniewicz-Brzęczek mogły mieć wpływ na decyzję Bońka. Wideo INTERIA.TV

Di Marzio w środę jako pierwszy naprowadził na trop prowadzący do portugalskiego szkoleniowca. Doskonale zorientowany w realiach piłki ekspert przekazał, że to właśnie Sousa jest najbliżej posady selekcjonera reprezentacji Polski. Wcześniej na giełdzie pojawiała się masa nowych nazwisk, a za faworyta uchodził zwolniony z Torino Marco Giampaolo.

Reklama

Kolejną przesłanką jest zdjęcie, jakie w swojej relacji na instagramowym profilu opublikował menedżer szkoleniowca z Półwyspu Iberyjskiego, Hugo Cajuda. Ukazuje ono Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, co może wskazywać, że w stolicy trwają aktualnie negocjacje, lub nawet finalizowana jest umowa. Niejako potwierdzeniem tego jest fakt, że gdy zdjęcie zyskało rozgłos w mediach, zostało usunięte, a w jego miejsce pojawiły się inne - z Turcji, co może być próbą "gubienia śladu".



O tym, że klamka zapadła przekonany jest jednak Sebastian Mila. Były kadrowicz zażartował z panującej wokół nazwiska nowego selekcjonera atmosfery tajemnicy. - Dzięki agentowi Paolo Sousy obejrzę spokojnie naszych piłkarzy ręcznych - napisał na Twitterze, nawiązując do rozpoczynającego się o 15:30 meczu "Biało-Czerwonych" z Urugwajem podczas mistrzostw świata oraz faktu, że 30 minut wcześniej rozpocznie się konferencja prasowa Zbigniewa Bońka, w trakcie której być może "zdradzi" on nazwisko nowego szkoleniowca.

TC





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!