Do dziś wszyscy pamiętają wymowną, trwającą kilka sekund ciszę, którą Robert Lewandowski zareagował na pytanie o taktykę Polaków po wyjazdowym meczu Ligi Narodów z Włochami. Podobna, lecz znacznie dłuższa cisza panuje wśród kadrowiczów w mediach społecznościowych po zwolnieniu Jerzego Brzęczka. Reprezentanci Polski nie kwapią się, by podziękować byłemu już selekcjonerowi za współpracę, co może być równie wymowne, jak wspomniane zachowanie "Lewego" z Reggio Emilia.

Oficjalny komunikat dotyczący zwolnienia Jerzego Brzęczka został opublikowany w poniedziałek 18 stycznia około godziny 13.



Wiadomość ta momentalnie obiegła media, a głos w sprawie zmiany szkoleniowca zabierali kolejni eksperci. W mediach społecznościowych kadrowiczów próżno jednak szukać reakcji na rozstanie z dotychczasowym selekcjonerem.



- Kadrowicze milczą. Instagramy i tik toki zapadły się pod ziemię. To w tych czasach dosyć wymowny komentarz do decyzji prezesa. Piłkarze najwyraźniej chcieli tej zmiany - nie ma wątpliwości znany dziennikarz Andrzej Twarowski.



Rzeczywiście, cisza potrafi czasem wyrazić więcej, niż natłok słów.



W tym kontekście warto przypomnieć sobie, jak kadrowicze zareagowali na rozstanie z kadrą poprzedniego selekcjonera - Adama Nawałki.



"Zbudował mnie pan jako piłkarza, zawsze rozumiał i wspierał... Dziękuje za wszystko, trenerze" - pisał wówczas Kamil Grosicki.



"Trenerze, współpraca z panem i całym sztabem to był zaszczyt. Zaangażowanie i pasja z jaką pan pracował budziły nasz podziw. Za wszystkie lata wspólnej pracy, za piękne chwile, za wspaniałe zwycięstwa. Za ten wyjątkowy czas dla polskiej piłki nożnej. Wraz z całą drużyną - DZIĘKUJĘ!" - wtórował mu Robert Lewandowski.



Teraz filary naszej reprezentacji milczą niczym "Lewy" po bolesnej porażce z Włochami.



