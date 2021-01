Reprezentacja Polski. Jerzy Brzęczek zwolniony. Jakub Kwiatkowski: Jerzy Brzęczek był poruszony tą sytuacją

Rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Jakub Kwiatkowski na antenie "Sportowego Wieczoru" opowiedział o kulisach rozstania Jerzego Brzęczka z reprezentacją Polski.

Komunikat o zwolnieniu Brzęczka pojawił się w poniedziałek, będąc niemałym zaskoczeniem. Mimo krytyki stylu gry reprezentacji nikt nie spodziewał się takiego ruchu właśnie w styczniu. Póki co prezes PZPN, Zbigniew Boniek nie zdradził powodów takiej decyzji. Nie mówił o nich także Kwiatkowski, który odsłonił jednak kulisy sytuacji.

- Na pewno trener był poruszony tą sytuacją. Pożegnał się z obecnymi na miejscu pracownikami PZPN i wrócił do domu - mówił na antenie "Sportowego Wieczoru". Jak dodał, były selekcjoner podziękował też wszystkim członkom kadry za pośrednictwem grupy w komunikatorze WhatsApp.



Zapytany o to, czy do PZPN wpływają oferty od potencjalnych kandydatów na selekcjonera, rzecznik odpowiedział wymijająco zaznaczając, że Polska jest "atrakcyjnym kąskiem" oraz, że "na pewno wielu trenerów chciałoby prowadzić Polskę".



