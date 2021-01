Po niespodziewanym zwolnieniu Jerzego Brzęczka kibice i eksperci zastanawiają się, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jednym z kandydatów jest Portugalczyk Paulo Sousa. Co ciekawe, jego agent pojawił się w Warszawie, czym pochwalił się w mediach społecznościowych, po czym szybko postanowił zatrzeć wszelkie ślady.

Zdjęcie udostępnione przez agenta Sousy, którym jest Hugo Cajuda, to kolejny trop prowadzący w stronę portugalskiego szkoleniowca.



Wcześniej ceniony włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że to właśnie Sousa może zostać selekcjonerem polskiej kadry ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Na swoim koncie na Instagramie (w formie Instastories) Cajuda poinformował, że wylądował już w Warszawie, publikując zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki. Zauważył to były pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej - Jakub Polkowski.



Ten trop łatwo było jednak przeoczyć, bo opublikowane przez Polkowskiego zdjęcie zniknęło już z profilu Cajudy. Agent udostępnił je później ponownie z dopiskiem sugerującym, że jest to wspomnienie sprzed roku.

Rok temu o tej porze - jak przypomniał na Twitterze między innymi dziennikarz Interii Sebastian Staszewski - w Warszawie nie było jednak śniegu, który jest widoczny na zdjęciu.



Zdjęcie Zdjęcie, które opublikował w czwartkowy poranek Hugo Cajuda / Instagram/hugocajuda /

Cajuda udostępnił także inną fotografię sugerującą, że poranek spędza w Turcji, gdzie przebywał z byłym trenerem Legii - Ricardo Sa Pinto - który podpisał kontrakt z Gaziantep FK. Może to być jednak tylko gra pozorów, która ma odciągnąć uwagę od kandydatury portugalskiego szkoleniowca. Prawdę poznamy dopiero po ogłoszeniu nowego selekcjonera przez Zbigniewa Bońka.



