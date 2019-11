Znamy już pierwszego wygranego listopadowych powołań do reprezentacji Polski! Zgodnie z tym, co Interia informowała od rana, jest nim skrzydłowy Lecha Poznań Kamil Jóźwiak, który po raz pierwszy znalazł się na liście wybranych przez selekcjonera Jerzego Brzęczka. Nie oznacza to jednak, że jego kariera w młodzieżowej kadrze dobiegła już końca.

Jóźwiak uda się najpierw na zgrupowanie reprezentacji U-21, by wspomóc ją w meczu eliminacji do ME z Bułgarią, jaki 15 listopada podopieczni Czesława Michniewicza rozegrają w Sofii. Potem dołączy do drużyny prowadzonej przez Jerzego Brzęczka.

Na razie 21-letni pomocnik Lecha Poznań jedzie na zgrupowanie pierwszej reprezentacji po doświadczenie i naukę, ale warunki, w jakich przeniesie się z Bułgarii do Izraela będą godne największych ikon polskiej piłki, z Robertem Lewandowskim na czele. Tuż po meczu z Bułgarią Jóźwiak wsiądzie do prywatnego odrzutowca i błyskawicznie przeniesie się do Jerozolimy, gdzie zagramy z Izraelem. Będzie miał przyjemność podróżować z samym prezesem PZPN-u Zbigniewem Bońkiem. Można zatem stwierdzić, że Kamil ma rozłożony zielony dywan do seniorskiej kadry. Reszta spoczywa w jego nogach i głowie.



Wielkim wydarzeniem zakończenia eliminacji do Euro 2020 będzie uroczyste pożegnanie Łukasza Piszczka. "Piszczu" już od 17 listopada, gdy tylko zespół wróci z Izraela, będzie do dyspozycji selekcjonera. Legendarny obrońca Orłów i Borussii Dortmund nie grał w kadrze od mundialu w Rosji. Teraz przywdzieje barwy narodowe po raz ostatni i nie da się namówić, by przedłużyć tę przygodę do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Wśród powołanych nie znalazł się oczywiście kontuzjowany Łukasz Fabiański, którego po raz kolejny zastąpi 19-latek z Legii Warszawa - Radosław Majecki. Numerem jeden między słupkami będzie Wojciech Szczęsny, a trio golkiperów uzupełni Łukasz Skorupski.

Uraz wykluczył także obecność na liście nazwiska Karola Linettego, który wciąż nie doszedł do pełni sprawności po problemach z mięśniem przywodziciela. Ostatnio w jego miejsce został dodatkowo powołany Dominik Furman - tak stało się i tym razem.



Nazwiska czterech atakujących pozostają niezmienne: Dawid Kownacki, Krzysztof Piątek, Rober Lewandowski i Arkadiusz Milik. Trener Brzęczek może wiązać spore nadzieje z ewentualną współpracą ostatniej dwójki. "Lewy" i Milik w swoich czterech ostatnich meczach ligowych zdobyli łącznie aż dziewięć goli, jeśli przełożą tę skuteczność na mecze reprezentacji, bilans bramkowy kadry może ulec znacznej poprawie.



Wiele mówiło się o możliwej absencji Roberta Lewandowskiego, który musi przejść zabieg pachwiny. Decyzja o ewentualnym poddaniu się zabiegowi jeszcze nie zapadła (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ ).

"Biało-Czerwoni" najpierw udadzą się do Jerozolimy, gdzie 16 listopada zmierzą się z Izraelem. Trzy dni później "Orły" podejmą na PGE Narodowym Słowenię. Wynik tych spotkań będzie dla nas istotny w kontekście przydziału do koszyków przed losowaniem grup Euro 2020. Udział w imprezie zapewniła nam już październikowa wygrana z Macedonią Północną.

Kadra reprezentacji Polski:



Bramkarze: Radosław Majecki (Legia Warszawa) Łukasz Skorupski (Bologna FC, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus, Włochy)



Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Thiago Cionek (SPAL 2013, Włochy), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund, Niemcy)**, Arkadiusz Reca (SPAL 2013, Włochy), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa, Rosja).



Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County, Anglia), Przemysław Frankowski (Chicago Fire, USA), Dominik Furman (Wisła Płock), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad, Bułgaria), Kamil Grosicki (Hull City AFC, Anglia), Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)*, Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb, Chorwacja), Mateusz Klich (Leeds United FC, Anglia), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa, Rosja), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa, Rosja), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy).



Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Dusseldorf 1895, Niemcy), Robert Lewandowski (FC Bayern, Niemcy), Arkadiusz Milik (SSC Napoli, Włochy), Krzysztof Piątek (AC Milan, Włochy).



* Dołączy do drużyny w Jerozolimie po meczu kadry U-21

** Dołączy do drużyny 17 listopada

Eliminacje Euro 2020 - "polska" grupa G - wyniki, terminarz, tabela

