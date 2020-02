Piłkarska reprezentacja Polski rozegra w tym roku cztery spotkania towarzyskie przed Euro 2020. Sztab kadry na bieżąco monitoruje formę Polaków. Kilku z nich zmieniło kluby w zimowym oknie transferowym. Decyzje kadrowiczów ocenił, w rozmowie z Andrzejem Janiszem, selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek.

- To teraz taki etap pracy, że koncentrujemy się na obserwacjach, spotkaniach, konsultacjach. Ten okres transferowy z jednej strony w Europie już się zakończył, ale w Polsce ten rynek transferowy jeszcze jest otwarty. Kilku zawodników zmieniło barwy klubowe w tym Krzysiek [Piątek - red.], o którym w ostatnim okresie było bardzo głośno. Myślę, że Krzysiek potrzebuje spokoju wewnętrznego i zewnętrznego. Mam nadzieje, że taki spokój znajdzie w Berlinie. Ja się cieszę, że ta saga się zakończyła i życzę mu tego żeby był szczęśliwy. Życzę mu też, żeby miał ten spokój, który pozwoli mu strzelać gole, a wtedy jestem pewien, że te gole będzie strzelał zarówno w klubie jak i w reprezentacji - mówił selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Kamil Grosicki został piłkarzem występującego na zapleczu angielskiej ekstraklasy West Bromwich Albion. Pomocnik reprezentacji Polski przeszedł do nowego klubu z innego drugoligowca - Hull City. - Z Kamilem w tych ostatnich latach zazwyczaj było bardzo gorąco i niepewnie przed zakończeniem się okienka transferowego. Tym razem dosyć szybko zostało to załatwione. Kamil jest zadowolony, będzie grał w drużynie która będzie walczyć o awans. Ja mu tego życzę. Najważniejsze będzie to, żeby Kamil był zdrowy i utrzymywał formę. Był taki okres, że rozegrał bardzo dużą ilość spotkań, miał dużo bramek i asyst, a teraz niech to utrzymuje w nowym klubie - podsumował Brzęczek.

Jacek Góralski przeniósł się z bułgarskiego Łudogorca Razgrad do występującego w ekstraklasie Kazachstanu Kajratu Ałmaty. - Pewien etap dla Jacka się zakończył, przeszedł teraz do Kazachstanu i może to być dla nas zaskoczeniem. Dla mnie najważniejsze są dwie rzeczy: to żeby grał i był zdrowy. To jest taki typ wojownika i "zadaniowca", który pokazał w tych meczach eliminacyjnych w zeszłym roku bardzo skuteczną grę i również pokazał jak ważny jest dla tej reprezentacji - zakończył Brzęczek.



Mistrzostwa Europy rozpoczną się 12 czerwca.

