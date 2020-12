Selekcjoner Jerzy Brzęczek przyznał, że kontaktował się z Łukaszem Piszczkiem w sprawie ewentualnego włączenia do sztabu reprezentacji. Zapowiedział jednak, że tak długo, jak Piszczek będzie czynnym piłkarzem, takie rozwiązanie nie wchodzi w grę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Brzęczek: Zbigniew Boniek ma obiektywne oceny. Wideo INTERIA.TV Reprezentacja Reprezentacja Polski. Piszczek: Powrót do kadry? Bardzo poważnie bym się zastanowił

Nie tak dawno w środowisku piłkarskim pojawiła się plotka, jakoby Łukasz Piszczek miał niebawem wrócić do reprezentacji Polski - ale nie w roli piłkarza, a członka sztabu szkoleniowego.



Reklama

- To ciekawa historia, bo przed kilkoma dniami przeczytałem o tym w naszych mediach. Trochę się uśmiechnąłem, bo z Łukaszem rozmawiałem na ten temat ponad rok temu - w takich słowach do sytuacji odniósł się selekcjoner Brzęczek przed kamerami "Łączy Nas Piłka".

Zaznaczył też, że na razie taka opcja nie wchodzi w grę.



- Ten temat już się zakończył. Tak długo jak Łukasz będzie piłkarzem, to koncentruje się na tym. Ja sobie nie wyobrażam, że Łukasz miałby dołączyć do nas w marcu. Nie wyobrażam sobie, żeby Borussia Dortmund, grająca w Lidze Mistrzów i o tytuł mistrza Niemiec, zwolniła go, by mógł być w sztabie - wyjaśnił sytuację Brzęczek.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij!



Piszczek, który niedawno zdobył swoją pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów, po MŚ w 2018 roku zakończył karierę reprezentacyjną. Za kadencji Jerzego Brzęczka zagrał tylko w listopadowym spotkaniu ze Słowenią (3-2) w swoim meczu pożegnalnym.



W reprezentacji Polski rozegrał łącznie 66 spotkań, zdobył trzy bramki. Debiutował jeszcze za kadencji Leo Beenhakkera.

Zdjęcie Łukasz Piszczek i selekcjoner Jerzy Brzęczek / Piotr Molecki / East News

WG