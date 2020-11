Bartłomiej Drągowski, Michał Karbownik oraz Damian Kądzior nie wezmą udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski, która w Katowicach przygotowuje się do ostatnich w tym roku meczów: towarzyskiego z Ukrainą oraz dwóch spotkań Ligi Narodów UEFA z Włochami i Holandią. Selekcjoner Orłów zdecydował, że dodatkowe powołanie otrzymał Przemysław Płacheta.

Bartłomiej Drągowski zgodnie z decyzją władz sanitarnych Włoch wraz z całą drużyną ACF Fiorentina został wysłany na dziesięciodniową kwarantannę. Jest ona wynikiem wykrycia obecności koronawirusa u jednego z zawodników klubu.

Damian Kądzior po ustaleniach z selekcjonerem reprezentacji Jerzym Brzęczkiem pozostał z kolei w swoim klubie - SD Eibar. Reprezentant Polski ze względu na zmianę barw klubowych w ostatnim okienku transferowym nie wziął udziału w okresie przygotowawczym. Z tego powodu zarówno zawodnik, jak i selekcjoner uznali, że dla Kądziora znacznie lepszym rozwiązaniem będzie pozostanie w klubie i trening z drużyną, który pozwoli mu skutecznie powalczyć o miejsce w składzie SD Eibar.



W związku z absencją powyższych graczy do reprezentacji Polski dołączył Przemysław Płacheta, który pierwotnie był powołany przez Macieja Stolarczyka do kadry U-21. Zawodnik Norwich City będzie brany pod uwagę do gry w meczu towarzyskim Polska - Ukraina, po którym dołączy do reprezentacji Polski do lat 21, która w Opalenicy przygotowuje się do ostatniego meczu eliminacji Euro -21 przeciwko drużynie Łotwy.

11 listopada Polska zagra towarzysko z Ukrainą w Chorzowie. Cztery dni później nasza drużyna zmierzy się z Włochami (Reggio nell'Emilia), a 18 listopada z Holandią (Chorzów).