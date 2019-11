Jeśli wierzyć słowom naszego eksperta, Kamila Jóźwiaka czeka fantastyczna przyszłość. 21-latek, po raz pierwszy powołany właśnie do reprezentacji Polski przez Jerzego Brzęczka, liczy na debiut w kadrze A jeszcze w tym miesiącu. To ma być dla niego pierwszy krok na salony Europy.

Znamy listę powołań na dwa ostatnie mecze "Biało-Czerwonych" w eliminacjach Euro 2020 - z Izraelem (16.11, Jerozolima) i Słowenią (19.11, Warszawa). Wśród wybrańców selekcjonera Jerzego Brzęczka znalazł się jeden debiutant, Kamil Jóźwiak. Skrzydłowy Lecha Poznań dołączy do drużyny narodowej po meczu młodzieżowej reprezentacji z Bułgarią w ramach MME (15.11).

- Zasłużył na to pracowitością i konsekwencją w dążeniu do celu - mówi w rozmowie z Interią Jan Urban, były reprezentant Polski. - Z roku na rok coraz lepiej zaczyna korzystać z doświadczenia, które zebrał w lidze i w reprezentacjach młodzieżowych. Jeśli wykorzysta daną mu szansę, drużyna narodowa może mieć wartościowego zawodnika na lata.

Urban z wielką satysfakcją przyjął wiadomość o powołaniu dla swego byłego podopiecznego. Wprowadzał go do seniorskiej piłki przed blisko czterema laty, jako szkoleniowiec Lecha Poznań. Zabrał wówczas 17-letniego młokosa na zimowe zgrupowanie na Cypr i... do juniorów z powrotem już nie oddał.

- Dla mnie Jóźwiak to następca Jakuba Błaszczykowskiego, który powoli kończy karierę - oznajmia bez wahania Urban. - Trzeba oczywiście zachować stosowne proporcje, bo wiemy, jak wiele w piłce Kuba osiągnął. Ale znam Kamila doskonale i potrafię ocenić jego potencjał. Też jest szybki, wytrzymały, silny w walce o pozycję. Walczak, ale i spryciarz - gdy przeciwnik ma przewagę liczebną, potrafi przedryblować jednego, dwóch, a nawet trzech rywali. Cieszmy się, że mamy go jeszcze u siebie, bo jego wyjazd za granicę to kwestia czasu.

W styczniu 2016 roku Jóźwiak, zaproszony do dorosłej drużyny Lecha, mówił tak: - Staram się nie myśleć o dalszej przyszłości. Stawiam sobie cele z dnia na dzień. Na każdym treningu staram się wykonać jak najlepszą pracę i pokazać się trenerowi z jak najlepszej strony.

Jakie efekty przyniosły jego wysiłki? Wymierne, ale nieoptymalne. - Kamil wciąż musi mocno pracować nad ostatnim podaniem i wykończeniem akcji - zaznacza Urban. - Jeśli te elementy jego wyszkolenia nie będą budzić zastrzeżeń, może stać się skrzydłowym wielkiego formatu.

UKi