- Robert Lewandowski, który w meczu z Włochami został kopnięty w staw skokowy, ma silne stłuczenie i krwiaka. Może kontuzja, to za duże słowo, ale pojawił się bolesny uraz. W poniedziałek Robert przejdzie badanie USG, a fizjoterapeuci zajmą się jego nogą, żeby przygotować go do środowego meczu z Bośnią i Hercegowiną - mówi rzecznik prasowy reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.

Szymon Zaworski, Polsat Sport: W 82. minucie meczu z Włochami kibice wstrzymali oddech. Czy już wiadomo, co dolega Robertowi Lewandowskiemu?

Jakub Kwiatkowski: Robert Lewandowski, który w meczu z Włochami został kopnięty w staw skokowy, ma silne stłuczenie i krwiaka. Może kontuzja, to za duże słowo, ale pojawił się bolesny uraz. W poniedziałek Robert będzie miał zrobione badanie USG, a fizjoterapeuci zajmą się jego nogą, żeby przygotować go do środowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. Czasu jest mało, a ból jest dość silny, ale sam Robert powiedział, że jest już trochę lepiej niż było tuż po meczu. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijała.

Czyli jest spora szansa, że zobaczymy go w środowym meczu przeciwko Bośni i Hercegowinie?

- Będziemy robić wszystko, żeby Robert był gotowy do gry, ale czasu jest bardzo mało. Do meczu zostały dwie doby, ale mamy dobrych fizjoterapeutów. Noga Roberta jest w ich rękach.

Robertowi humor dopisuje?

- Tak. Oczywiście. Uraz nie jest poważny, choć jest bolesny. Tak naprawdę to jest kwestia kilku dni i zaleczenia tego urazu. Zobaczymy, czy czasu będzie wystarczająco dużo, żeby mógł wystąpić w tym meczu.

Szymon Zaworski, MB