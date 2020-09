Jacek Góralski uzyskał negatywny wynik testu na koronawirusa. Oznacza to, że wszyscy reprezentanci Polski przebywający na zgrupowaniu są w pełni zdrowi.

"Jacek Góralski również z wynikiem negatywnym. Cała grupa 24 zawodników do dyspozycji selekcjonera Jerzego Brzęczka" - poinformował na Twitterze rzecznik prasowy reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.



Góralski jako ostatni dotarł na zgrupowanie, dlatego też jako ostatni miał wykonywany test na koronawirusa. Tak jak w pozostałych przypadkach, dał on wynik negatywny.



Oznacza to, że selekcjoner Jerzy Brzęczek w meczach z Holandią (4 września) oraz Bośnią i Hercegowiną (7 września) będzie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników, którzy dotarli na zgrupowanie. Nie oznacza to jednak, że selekcjoner będzie miał pełen komfort wyboru.



Już wcześniej amerykańskie kluby nie pozwoliły przyjechać na zgrupowanie Polakom grającym w MLS - Przemysławowi Frankowskiemu oraz Adamowi Buksie. Z powodu urazu na zgrupowanie nie dotarł Arkadiusz Reca, a w porozumieniu z Brzęczkiem powołania nie otrzymał Robert Lewandowski, który będzie odpoczywał po wyczerpującej końcówce sezonu i wygranej Lidze Mistrzów.



Góralski, piłkarz kazachskiego Kajratu Ałmaty, zgromadził dotychczas 13 występów w reprezentacji Polski. W eliminacjach do mistrzostw Europy dwukrotnie rozegrał całe spotkanie, zdobył też bramkę w meczu ze Słowenią (3-2).



