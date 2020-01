Jacek Góralski uzgodnił warunki kontraktu z kazachskim Kajratem Ałmaty. Jak donosi "Przegląd Sportowy", reprezentant Polski w najbliższy weekend uda się do Turcji i tam podpisze kontrakt. Umowa będzie ważna przez 2,5 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brzęczek po 3-2 ze Słowenią. Nie ma problemów z obroną? Wideo INTERIA.TV

Góralski rusza nad Bosfor, gdzie jego nowy zespół przebywa aktualnie na zgrupowaniu. Do parafowania umowy dojdzie w Alanyi. Przy finalizacji rozmów obecny będzie menedżer zawodnika, Mariusz Piekarski.

Reklama

Kajrat to wicemistrz Kazachstanu. Ten tytuł da mu prawo startu w kwalifikacjach Ligi Europy. Od roku zawodnikiem drużyny z Ałmatów jest Konrad Wrzesiński, wcześniej występujący w Zagłębiu Sosnowiec.

Przez ostatnie trzy lata Góralski reprezentował barwy Łudogorca Razgrad. Sięgnął z tym zespołem po dwa tytuły mistrza Bułgarii i krajowy Superpuchar. Występował również w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Pozyskaniem "Górala" w minionych tygodniach zainteresowane były kluby tureckie - Istanbul Basaksehir, Sivasspor i Denizlispor. Ofertę gotów był również złożyć mistrz amerykańskiej MLS - Seattle Sounders.

Nieoficjalnie wiadomo, że 27-letni zawodnik w Kazachstanie może liczyć na pensje ponaddwukrotnie wyższą niż do tej pory. Wyjazd do dalekiego kraju nie powinien mu przeszkodzić w otrzymaniu powołania do kadry na finały Euro 2020. Po kontuzji Krystiana Bielika rywalizacja wśród defensywnych pomocników straci na impecie...

UKi