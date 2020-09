Reprezentacja Polski. Hajto: Przestańmy liczyć na Piotra Zielińskiego. Hertha dziwi się Piątkowi

Nie gasną gorące dyskusje po dwumeczu reprezentacji Polski w Lidze Narodów z Holandią (0-1) oraz Bośnią i Hercegowiną (2-1). Tomasz Hajto w "Cafe Futbo" nie miał żadnych złudzeń co do pomocnika Orłów i Napoli Piotra Zielińskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Hajto ocenił reprezentantów Polski po meczu z Bośnią i Hercegowiną (Polsat Sport). Wideo Polsat Sport

- Ludzie! W reprezentacji Polski nic się nie zmieniło od sześciu lat! Strzela Lewandowski, który gryzie wszystkich przeciwników. Niezmiennie podporami są też Kamilowie Grosicki i Glik - dowodził w Polsacie Sport Hajto.

Reklama

Zwrócił uwagę na kłopoty Zielińskiego.

- Piotrek Zieliński ma tragiczne statystyki nie tylko w reprezentacji, ale też w klubie. Do tego wykonuje w kadrze stałe fragmenty gry i nic z tego nie wynika. Może przytłacza go to, że cały czas od niego wymagamy? Wrzućmy go na lewą stronę, nie piszmy o nim nic, a przerzućmy odpowiedzialność w drugiej linii na Krychowiaka. Boże, Zieliński ma już 26 lat, a nadal w kadrze gra źle. Może czas najwyższy, aby wchodził z ławki rezerwowych? - zastanawia się popularny "Gianni".

Hajcie podobał się debiut w wyjściowym składzie Orłów prawoskrzydłowego Lecha Kamila Jóźwiaka.

- Fajnie, że doskoczył Jóźwiak, z jego mentalnością - idzie do akcji jeden na jeden, wchodzi wślizgiem, wraca do defensywy. Takich piłkarzy chcę widzieć w reprezentacji, którzy coś zaryzykują! - apelował.

Tomasz Hajto, który w niemieckiej piłce spędził dziewięć lat uważnie śledzi Bundesligę i nie jest optymistą jeśli chodzi o dalsze losy Krzysztofa Piątka w Herthcie Berlin. Co więcej, według niego berlińczycy mogą się pozbyć reprezentanta Polski! Z jednego powodu: mankamenty w grze ... defensywnej, z której w nowoczesnym futbolu rozlicza się również napastników.

- Hertha ma pretensje do Piątka. Dziwi się: "Jak to jest, że był dwa lata we Włoszech, a nie umie podstawowych rzeczy w defensywie". I kto wie czy w Berlinie przez to nie pozbędą się Krzyśka - obawia się ekspert Polsatu Sport.

Kliknij i oglądaj dogrywkę do Cafe Futbol!



MiKi