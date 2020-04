Po nieco dłuższym rozbracie z małym ekranem Tomasz Hajto ponownie pojawił się na antenie Polsatu jako gość programu Cafe Futbol. W interesujący sposób wypowiedział się na temat najbliższej przyszłości Jerzego Brzęczka i prowadzonej przez niego drużyny narodowej.

Od pary tygodni trwa dyskusja o tym, kto poprowadzi piłkarską reprezentację Polski podczas przyszłorocznych finałów ME. Część komentatorów twierdzi, że Brzęczka powinien zastąpić bardziej doświadczony fachowiec. Co na to jego dawny kolega z boiska?

- Jurek pokazał, że miał kierunek, miał cel i ten cel osiągnął - przypomniał Hajto. - W eliminacjach na pewno nie wszystkie mecze wygrał ładnie, ale w piłce nikt nie powiedział, że trzeba grać ładnie. Mieliśmy 2-3 naprawdę bardzo dobre spotkania. Jak się jest selekcjonerem w kraju, gdzie mieszka prawie 40 milionów ludzi, to zawsze ktoś będzie chwalił, a ktoś inny powie, że zrobiłby to lepiej. Dla mnie nie ma dyskusji. Zrobiłeś awans i prowadzisz tę drużynę nadal.

Konfrontacyjnie usposobieni obserwatorzy twierdzą tymczasem, że Brzęczek nie jest trenerem, który będzie umiał optymalnie wykorzystać potencjał kadry. Hajto z tym się nie zgadza. I zaskakuje swoje oceną wartości reprezentacyjnego zespołu...