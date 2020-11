Grzegorz Krychowiak otrzymał pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Pomocnik reprezentacji Polski i Lokomotiwu Moskwa nie zagra we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z RB Salzburg. Jako pierwszy informację o zakażeniu podał rosyjski "Sport Inside".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włochy – Polska. Grzegorz Krychowiak: Włochy to przeciwnik z najwyższej półki. Wideo Polsat Sport

"Trzech podstawowych graczy Lokomotiwu zaraziło się koronawirusem w przeddzień meczu z Salzburgiem. To Grzegorz Krychowiak, Anton Mirańczuk i Daniił Kulikow. Zakażeni są również lekarze i pracownicy klubu" - donosi "Sport Inside".

Reklama

W bieżącym sezonie 30-letni zawodnik zaliczył 13 występów ligowych, cztery w Champions League i jeden w meczu o Superpuchar Rosji. Wpisał się na listę strzelców dwukrotnie.





Krychowiak to kolejny podopieczny selekcjonera Jerzego Brzeczka, który został zakażony wirusem Sars-Cov-2. Wcześniej z infekcją zmagali się Bartosz Bereszyński, Sebastian Szymański, Maciej Rybus i Piotr Zieliński.



Wszyscy wrócili do zdrowia. Rybus, również zawodnik Lokomotiwu, najprawdopodobniej zagra w meczu z Salzburgiem od pierwszej minuty.



Moskwianie nadal zachowują szanse na wyjście z grupy A. Na dwie kolejki przed końcem pierwszej fazy zmagań zajmują trzecią lokatę, a do drugiego Atletico Madryt tracą tylko dwa punkty. Ekipa ze stolicy Hiszpanii zmierzy się tym razem z liderującym Bayernem Monachium, który awans zapewnił sobie już wcześniej.



UKi