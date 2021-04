Reprezentacja Polski w swoim trzecim meczu w eliminacjach do MŚ w Katarze uległa Anglii na Wembley 1-2, tracąc drugiego gola w ostatnich minutach spotkania. Choć dla części obserwatorów gra "Biało-Czerwonych", szczególnie w drugiej połowie, wcale nie była zła, Grzegorz Krychowiak w rozmowie z TVP Sport podkreślił, że absolutnie nie ma się z czego cieszyć. Dodał też, że nie jest zadowolony z tego, jak część jego kolegów podeszła do tego wyniku.

Krychowiak jest jednym z pewniaków do gry w reprezentacji Polski i już od kilku dobrych lat stanowi o sile Biało-Czerwonych. Nawet w czasach kryzysu formy wygrywał miejsce w środku pola naszej drużyny narodowej. Teraz, mimo zmiany selekcjonera, wziąć należy do najmocniejszych ogniw kadry. Na Wembley walczył i starał się zdominować środek pola, ale ostatecznie on i jego koledzy musieli uznać wyższość rywali.

Jak się jednak okazuje, cześć zawodników mimo porażki była zadowolonych z postawy drużyny, co nie spodobało się Krychowiakowi, który dał temu wyraz w rozmowie z "TVP Sport".

- Nie chcę wracać do czasów sprzed kilku lat, kiedy cieszyliśmy się, że zagraliśmy ładny mecz i przegraliśmy. To nic nie daje. To samo odczułem po porażce z Anglią - że część zawodników była zadowolona, że fajnie zagraliśmy, itd. Ale nic nie zdobyliśmy! - powiedział pomocnik Lokomotiwu Moskwa.

Oczywiście żadne nazwiska nie padły, piłkarzowi nie chodziło zresztą o piętnowanie poszczególnych graczy. Raczej o zaakcentowanie pewnego sposobu myślenia, który należy wykorzenić, chcąc myśleć o zdobywaniu laurów dalej niż na własnym podwórku.

