Robert Lewandowski - który nie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski - odpoczywa właśnie po trudach sezonu 2019/20. Ta sytuacja nie podoba się byłemu selekcjonerowi "Biało-Czerwonych" Jerzemu Engelowi, który na antenie TVP Sport skrytykował kapitana polskiej kadry, twierdząc, że drużyna potrzebuje go w szatni w tak trudnym i ważnym momencie.

23 sierpnia Robert Lewandowski spełnił swoje marzenie, triumfując wraz z Bayernem Monachium w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W wielkim finale ekipa mistrza Niemiec pokonała 1-0 PSG.

Dokładnie osiem dni później, w poniedziałek 31 sierpnia, rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed wrześniowymi meczami Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną.

"Lewy" nie znalazł się jednak na liście powołanych na oba te spotkania. Jerzy Brzęczek poinformował, że po rozmowie ze snajperem Bayernu postanowił dać mu wolne, by mógł w pełni zregenerować siły przed nowym sezonem.