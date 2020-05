Dariusz Dziekanowski po raz kolejny wypowiedział się na temat swoich oczekiwań wobec postawy i klimatu wokół drużyny narodowej. W wywiadzie dla serwisu polsatsport.pl opowiedział się za prolongatą kontraktu selekcjonera Jerzego Brzęczka tylko do końca roku.

Szerokim echem odbiła się przed tygodniem wyszukana metafora, jakiej użył Dziekanowski, recenzując film "Niekochani" o kulisach pracy kadry Brzęczka. Produkcję kanału Łączy nas Piłka nazwał "enerdowską pornografią". Odniósł się w ten sposób głównie do wulgarnego języka, którym serial jest przesiąknięty.

Były reprezentant Polski nadal ma sporo uwag do działań motywacyjnych obecnego szefa kadry. A także do przesadnej jego zdaniem wrażliwości selekcjonera na krytykę ze strony mediów i opinii publicznej.

- Nie może ciągle żyć z przeświadczeniem, że coś tam o nim piszą czy mówią - przekonuje Dziekanowski. - A jak go poniesie, to nie pokazujmy tego. Bo ja się pytam - czy to był film o reprezentacji, czy o areszcie na Rakowieckiej w Warszawie? Bo język bardziej przypominał tę drugą lokalizację. Życzę trenerowi Brzęczkowi jak najlepiej, niech pracuje jak najdłużej, z sukcesami. Ale nie róbmy z jego kadry Big Brothera.