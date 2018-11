Trener Czesław Michniewicz jest dzisiaj w Bolonii, gdzie o godz. 18 rozpocznie się ceremonia losowania grup przyszłorocznych młodzieżowych ME do lat 21, na które jego podopieczni awansowali, sensacyjnie eliminując Portugalię. Tymczasem PZPN, decyzją prezesa Zbigniewa Bońka przyznał ekipie premię za awans, w wysokości pół miliona złotych.

Portugalia była nie tylko murowanym faworytem barażów, ale też jednym z kandydatów do zdobycia medalu na finałowym turnieju. Mądrze ułożony i prowadzony przez Michniewicza zespół taktyką, dyscypliną w defensywie i walecznością potrafił zniwelować przewagę techniczną rywala.

Nic dziwnego, że po takim nie lada wyczynie prezes PZPN-u Zbigniew Boniek obiecał młodym piłkarzom nagrodę.





Nazywany "Polskim Mourinho" Michniewicz działa podobnie jak jego trenerski wzór. Ma świadomość tego, że na zgrupowaniu, z braku czasu nie zdziała się wiele. Dlatego charakterystykę każdego piłkarza, z jakim przyjdzie rywalizować, wysyła swym podopiecznym na długo przed zgrupowaniem, by później nie zawracać nikomu głowy przeciwnikami, tylko koncentrować się wyłącznie na własnej grze.

Do tego im dłużej trwa zgrupowanie, tym lepiej jego piłkarze wyglądają. Najlepszym przykładem Szymon Żurkowski, który w rewanżu z Portugalczykami grał o niebo lepiej niż w pierwszym spotkaniu, na jego domowej Arenie Zabrze. Pokonał niemal 13 km!

Pokerową zagrywką Michniewicza było powierzenie roli lidera i kapitana Dawidowi Kownackiemu, który zrewanżował się 11 trafieniami w 11 spotkaniach.

Nie ma się co dziwić, że Kownacki dostanie największy kawałek z tortu, jakim jest półmilionowa premia. Do 11 bramek dorzucił 965 rozegranych minut. Regulamin przewiduje, że wysokość nagrody zależy od minut spędzonych na boisku, strzelonych i wypracowanych bramek.

Żelazne płuca w ekipie młodych Orłów miał obrońca Mateusz Wieteska, który rozegrał 1035 minut i zdobył dwa gole. Jako jedyny wszystkie mecze po 90 minut w fazie grupowej rozegrał Paweł Bochniewicz z Górnika Zabrze, ale z barażów wyeliminowała go choroba.

Wracając do Kownackiego, początkowo można się było dziwić, że po MŚ w Rosji został oddelegowany do kadry U-21. Czas jednak pokazał, że była to słuszna decyzja. Przy obecnym urodzaju wśród napastników dorosłej kadry (Lewandowski, Milik, Piątek, a do tego nie powoływanie Teodorczyk i Wilczek), grałby w niej niewiele, bądź wcale. Tymczasem w ekipie U-21 był centralną postacią, bez której o pierwszym po 24 latach awansie na finałowy turniej ME moglibyśmy tylko pomarzyć.

Zdjęcie Czesław Michniewicz mobilizuje zespół podczas barażu z Portugalią / Andrzej Grygiel /PAP





MiBi





Reprezentacja Polski do lat 21 według liczby rozegranych minut

Mateusz Wieteska - 1035 minut - 2 gole

Dawid Kownacki - 965 minut - 11 goli

Paweł Bochniewicz - 900 minut

Bartosz Kapustka - 874 minuty - 1 gol

Szymon Żurkowski - 791 min - 1 gol

Sebastian Szymański - 782 min - 1 gol

Patryk Dziczek - 764 min

Kamil Grabara - 720 minut

Robert Gumny - 630 minut

Kamil Pestka - 630 minut

Jakub Piotrowski - 571 minut

Konrad Michalak - 458 minut - 3 gole

Paweł Stolarski - 450 minut

Filip Jagiełło - 328 minut - 1 gol

Jakub Bartosz - 315 minut - 1 gol

Kamil Jóźwiak - 258 minut

Karol Świderski - 244 minuty

Paweł Tomczyk - 194 minuty

Krystian Bielik - 180 minut - 1 gol

Jan Bednarek - 180 minut

Bartłomiej Drągowski - 180 minut

Tomasz Loska - 180 minut

Jakub Łabojko - 90 minut

Oskar Zawada - 84 minuty

Kamil Dankowski - 45 minut

David Kopacz - 9 minut

Damian Rasak - 5 minut

Maciej Ambrosiewicz - 2 minuty

Powoływani byli, ale nie zagrali nawet minuty: Karol Angielski, Adam Buksa, Patryk Klimala, Damian Gąska, Mateusz Hołownia, Dominik Jończy i Jakub Wrąbel.