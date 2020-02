O wielkim pechu może mówić napastnik reprezentacji Polski i Fortuny Duesseldorf Kownacki. Podczas poniedziałkowego treningu przed wczorajszym meczem z FC Kaiserslautern (wygrana 5-2) doznał kontuzji. Dziś się okazało, że ma uszkodzone więzadło w kolanie i czeka go operacja.

"Kownaś" uszkodził więzadło w kolanie i na początku przyszłego tygodnia będzie musiał przejść operację - napisał portal PZPN-u "Łączy nas piłka".

Przerwa w grze po tak poważnym zabiegu może wynosić od trzech miesięcy do pół roku, zatem wszystko na to wskazuje, że obecny sezon Dawid ma już z głowy. Jego szanse na wyjazd na Euro 2020 także znacząco spadły.

Trzeba przyznać, że urazy prześladują naszego młodego napastnika, który może grać także na skrzydle. W marcu ubiegłego roku z gry wykluczyła go kontuzja uda, a w październiku naciągnął ścięgno przywodziciela.

Dawid zagrał dwa mecze na MŚ w Rosji: 17 minut przeciw Senegalowi na lewym skrzydle i 57 min w starciu z Kolumbią, tym razem na prawym skrzydle.



Po objęciu kadry przez Jerzego Brzęczka został oddelegowany do reprezentacji do lat 21 Czesława Michniewicza, której był zresztą kapitanem. Pomógł zespołowi awansować na MME, a także dobrze na nich wystąpić.

Do kadry seniorskiej wrócił w eliminacjach do ME. Zagrał kwadrans w przegranym 0-2 meczu ze Słowenią i godzinę w rewanżowym starciu z Austrią (0-0).



Zdjęcie Dawid Kownacki doznał kontuzji kolana / TF-Images/Getty Images / Getty Images

MB