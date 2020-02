Kontuzja Dawida Kownackiego jest znacznie groźniejsza niż się pierwotnie wydawało. Okazuje się, że nasz napastnik nie zagra do końca bieżącego sezonu. W najbliższą środę przejdzie zabieg chirurgiczny. Rehabilitacja potrwa minimum trzy miesiące. To oznacza, że zawodnik nie weźmie udziału w finałach Euro 2020.

Na początku lutego Kownacki doznał urazu więzadeł krzyżowych podczas treningu Fortuny Duesseldorf. Początkowo wydawało się, że kontuzja nie jest poważna. Najpóźniej po czterech tygodniach zawodnik miał wrócić do zajęć.

Okazuje się jednak, że powodów do optymizmu brak. - Zakładamy, że za trzy miesiące Dawid wróci do treningów. Operacja raczej nie skróci tego czasu. Niestety, wielka szkoda - powiedział agent piłkarza, Marcin Kubacki, w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Kownacki trafił do Fortuny rok temu, początkowo na wypożyczenie z Sampdorii Genua. Latem został wykupiony za 8 mln euro, co czyni go najdroższym piłkarzem w historii niemieckiego klubu. Kontuzjowany jest po raz trzeci. Wcześniej borykał się z urazami mięśniowymi, które nie wymagały interwencji chirurga.

22-letnie snajper rozegrał w tym sezonie Bundesligi 18 spotkań. Nie zdobył gola i nie zaliczył asysty. W drużynie narodowej zaliczył do tej pory sześć spotkań. Brał udział w zeszłorocznych mistrzostwach świata. Po raz ostatni - m.in. z powodu kłopotów zdrowotnych - koszulkę z białym orłem założył 9 września w domowym meczu z Austrią (0-0).

