Występujący w MLS Adam Buksa (New England Revolution) oraz Przemysław Frankowski (Chiciago Fire) nie przyjadą na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Jest to spowodowane decyzją ich klubów, które nie wyrazili zgody na podróż obu zawodników do Europy.

Frankowski i Buksa znaleźli się na liście powołanych, którą w poniedziałek ogłosił selekcjoner Jerzy Brzęczek.

Mimo to występujący w USA piłkarze nie będą mogli stawić się na zgrupowaniu. Włodarze New Englland Revolution i Chicago Fire wykorzystali specjalne przepisy, o których FIFA poinformowała 24 sierpnia w specjalnym okólniku.



Czytamy w nim, że kluby nie muszą wyrażać zgody na wyjazd zawodników na zgrupowanie, jeśli wiąże się to z przejściem obowiązkowej, minimum pięciodniowej kwarantanny po powrocie.



Regulamin MLS głosi natomiast, że piłkarze wracający z Europy muszą zostać poddani 10-dniowej kwarantannie.



Po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem "Biało-Czerwoni" ponownie wyjdą na boisko 4 września, gdy zmierzą się o godz. 20.45 z Holandią w Amsterdamie w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Trzy dni później zagrają o tej samej porze z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy.

