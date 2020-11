Robert Lewandowski nie wystąpi w środowym meczu Polska – Ukraina na Stadionie Śląskim – ogłosił na konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek. Kapitan będzie oszczędzał energię przed niedzielnym spotkaniem Ligi Narodów z Włochami.

Poniedziałek to pierwszy dzień ostatniego w tym roku zgrupowania reprezentacji Polski.

"Biało-Czerwoni" zmierzą się towarzysko z Ukrainą (11.11) oraz z Włochami (15.11) i Holandią (18.11) w Lidze Narodów. Pandemia koronawirusa spowodowała, że na wezwanie selekcjonera nie stawi się komplet graczy.



Tylko z Italią zmierzymy się w gościnie. Dwa pozostałe spotkania odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Oba mecze odbędą się bez udziału publiczności.



Jerzy Brzęczek o skali trudności:



- Nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz polska drużyna w ciągu siedmiu dni rozgrywała trzy spotkania z tak trudnymi rywalami.

O ostatnich powołaniach:



- Mieszanka rutyny z młodością daje nam powiew nieobliczalności. Ale każde kolejne zgrupowanie musi potwierdzać słuszność drogi, jaką obraliśmy.

O wygraniu grupy Ligi Narodów:

- Piłka lubi niespodzianki i mam nadzieję, że jesteśmy w stanie pokusić się o taką niespodziankę. Byłby to fantastyczny prezent dla kibiców. Pamiętajmy jednak, że celem od początku było utrzymanie się w tej dywizji Ligi Narodów.

O kłopotach klubowych Milika i Grosickiego:



- Liczę na to, ze w styczniu będą mieli już za sobą występy w nowych drużynach. Liczę na nich, na ich umiejętności i doświadczenie. Dlatego otrzymali kolejne powołanie do kadry. Na pewno przy powołaniach na finały Euro będziemy brać pod uwagę liczbę rozegranych minut w zespołach klubowych. To nie będą łatwe decyzje.



O sytuacji Kądziora w Eibar:



- Damian miał być z nami na zgrupowaniu. W ostatnich tygodniu rozmawialiśmy kilka razy. Podjęliśmy po tych rozmowach decyzję, że zostanie w klubie, by przekonać do siebie trenera, który miał mało okazji, żeby mu się przyjrzeć. Damian nie przeszedł okresu przygotowawczego. Mam nadzieję, że ta decyzja mu pomoże.

O urazie Kamińskiego:



- Obecnie Kuba przebywa z doktorem Jaroszewskim w szpitalu w Piekarach Śląskich na badaniach. To najprawdopodobniej odnowienie urazu, na który narzekał przed meczem z Legią. Patrząc obiektywnie, jest mało realne, żeby był do naszej dyspozycji w najbliższych dniach.

O grze trzema stoperami:



- Nie mamy takich planów. Nie będziemy eksperymentować z ustawieniem formacji defensywnej. Zostajemy przy grze dwójką stoperów.



O rotowaniu składem:



- Na pewno, tak jak we wrześniu, będziemy rotować składem. Ale to nie oznacza, że podejdziemy do tych spotkań bez motywacji i zaangażowania. Wychodzimy na boisko za każdym razem po to, żeby wygrać. Nie spodziewam się, żeby któryś zawodników wystąpił we wszystkich trzech listopadowych meczach.

O występie Lewandowskiego w meczu z Ukrainą:



- Robert będzie mógł odpocząć, nie zagra w tym meczu. To samo tyczy się innych graczy, którzy w ostatnim czasie rozgrywali dużo spotkań nie tylko w lidze, ale również na arenie międzynarodowej.



O potencjale napastników:

- Mamy trójkę wspaniałych napastników. Na tę chwilę zakładamy, że na mistrzostwa Europy zabierzemy trzech snajperów.



O pozycji Szymańskiego:

- Podobnie jak w klubie, Sebek może grać w kadrze na środku pomocy. To dla nas bardzo ważna opcja. Ma wystarczającą jakość, by sobie poradzić również w środku pola.



O barażach do Euro:

- Z kim wolałbym zagrać w pierwszym meczu Euro 2020? Nie mamy na to wpływu. Bez względu na to, z którą drużyną z baraży przyjdzie nam się zmierzyć, będzie to bardzo trudne spotkanie. Nie wybieramy sobie przeciwnika. Czekamy na rozwój zdarzeń.



O zakażeniu Manciniego i jego zawodników:

- Na pewno nie liczymy na jakiekolwiek osłabienie Włochów. Jest dużo czasu. życzę trenerowi Manciniemu i jego graczom powrotu do zdrowia. Powołanych zostało aż 42 zawodników, to świadczy o potencjale tego zespołu.



O przemianie PGE Narodowego na szpital:



- Ten stadion kojarzy nam się z pozytywnymi momentami. Sytuacja w kraju jest, jaka jest. Zdrowie Polaków jest najważniejsze. Mam nadzieję, że stadion okaże się szczęśliwy dla pacjentów i przyniesie tyle szczęścia, ile polskiej kadrze w meczach eliminacyjnych.

