Dzisiaj o 20:45 Polacy zagrają z Włochami. W programie "Cafe Futbol" Bożydar Iwanow podał swoje typy dotyczące wyjściowego składu. Początek Dogrywki do Cafe Futbol o 12:20. Oglądaj Dogrywkę LIVE na poniższym playerze.

Wideo Cafe Futbol. Dogrywka - oglądaj na żywo!

Dziś o 20:45 w Lidze Narodów Polska zagra z Włochami. Transmisja w Polsacie Sport. Mecz będzie komentował Bożydar Iwanow, który podzielił się spostrzeżeniami odnośnie wyjściowego składu.

Dziennikarz przyznał, że w pierwszym składzie może być sporo zmian. Ujawnił też, że nikt z podstawowego składu z meczu z Ukrainą nie rozpocznie meczu z Włochami. Dodatkowo selekcjoner Jerzy Brzęczek może zaskoczyć obsadzając lewą obronę i środek pola.



- Wystawienie Bartosza Bereszyńskiego wydawało się logiczne. Wydawało się, że Jerzy Brzęczek zrobi to, co w pierwszym meczu z Włochami i zablokuje tą stronę, ale patrząc na to, co działo się na ostatnim treningu, to na lewej obronie wyjdzie Arkadiusz Reca - przyznał.

W środku pola zagra trzech piłkarzy. Pewnym zaskoczeniem może być obecność Karola Linettiego. Z kolei Jacek Góralski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.



- W środku pola wybór był największy, mimo że nie zagra Mateusz Klich, który jest zawieszony za kartki. Myślę, że fajnie byłoby dać szansę Góralskiemu z klasowym przeciwnikiem. Sezon w lidze kazachskiej już się zakończył, dlatego może mieć więcej sił od innych. To taki piłkarz, który zawsze daje z siebie wszystko. Jednak z tego co obserwowałem, mecz rozpoczną Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder i Karol Linetty - powiedział Iwanow.

Dziennikarz Polsatu Sport zaznaczył też, że reprezentacja Włoch będzie bardzo osłabiona. Przede wszystkim drużyny nie poprowadzi Roberto Mancini, który ma koronawirusa. "La Gazetta dello Sport" wyliczyła z kolei, że 24 piłkarzy, który mieli przyjechać na zgrupowanie, nie stawiło się na nim z powodu kontuzji lub choroby. Jednak Włosi i tak będą bardzo groźni.



- W środku powinni zagrać Jorginho, Barella i Locatelli. W ataku też wyjdzie trójka piłkarzy Bernardeschi, Insigne i Belotti - ujawnił Iwanow.



MP