Bartosz Bereszyński poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że uzyskał pozytywny wynik testów na COVID-19. To pierwszy polski piłkarz, u którego oficjalnie potwierdzono zarażenie koronawirusem.

Bartosz Bereszyński jest już siódmym piłkarzem w Sampdorii, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Reprezentant Polski poinformował o tym za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Nie jest to jedyny zawodnik klubu z Genui, który dzisiaj potwierdził pozytywny wynik testu na COVID-19.



Wcześniej o pozytywnym wyniku badań poinformował kibiców Fabio Depaoli. Pierwszym graczem "Sampy", u którego stwierdzono zarażenie koronawirusem był Manolo Gabbiadini. Oprócz nich zakażeni są Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby oraz jeden z klubowych lekarzy - Amedeo Baldari.

- Niestety uzyskałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Czuję się dobrze. Pomimo zachowania odpowiednich środków ostrożności w ostatnim czasie, nie udało mi się uniknąć zakażenia wirusem. Dlatego proszę, abyście byli odpowiedzialni i w miarę możliwości pozostali w domu - napisał Bereszyński.



Epidemia koronawirusa bardzo mocno uderzyła w Serie A i cały Półwysep Apeniński. Na mocy dekretu premiera rozgrywki zostały zawieszone do 4 kwietnia, a we Włoszech stwierdzono do tej pory ok. 18 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. Pozytywne wyniki testów na COVID-19 potwierdzono już u piłkarza Juventusu - Davide Ruganiego i graczy Fiorentiny: Dusana Vlahovicia, Patricka Cutrone i kapitana zespołu Germana Pezzelli.

W zespole z Florencji występuje również inny polski piłkarz - Bartłomiej Drągowski.



"Chciałbym wszystkich uspokoić, czuję się dobrze. Ten wirus na pewno mnie nie pokona".



Władze we Włoszech zastosowały bardzo radykalne środki w celu zatrzymania epidemii koronawirusa. Zamknięte zostały wszystkie restauracje, puby czy siłownie, a sklepy są otwarte jedynie w wyznaczonych godzinach. Rząd zaleca wszystkim pozostanie w domach, czego wyrazem jest nazwa poprzedniego dekretu: Io resto a casa (zostaję w domu).

Do pozostania w domu zachęcają również piłkarze Serie A, w tym Arkadiusz Milik: - To trudny czas dla wszystkich. Właśnie dlatego musimy pokazać, że wiemy jak reagować i przestrzegać zasad. Wspólnie uda nam się z tego wyjść. Każdy z nas musi wykonać swoją pracę. Mam nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy. Zdrowie jest najważniejsze. Froza! - napisał polski napastnik.





