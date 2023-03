Debiutant pierwszy w hotelu

Pierwszy reprezentant stawił się w hotelu Double Tree by Hilton już w niedzielę. Był nim debiutant Ben Lederman z Rakowa Częstochowa, który w poniedziałek pojawił się także na konferencji prasowej. - Powołanie to było pozytywne zaskoczenie, bo nie wiedziałem o nim przed konferencją trenera Santosa. To wielki honor być na tej liście. Przyjechałem tu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony - powiedział piłkarz.