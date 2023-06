Rekordowy występ Błaszczykowskiego. Wyprzedził nawet legendę reprezentacji

Stare piłkarskie porzekadło mówi, że bramkarz jak wino - im starszy, tym lepszy. To właśnie bramkarz najdłużej grającymi w kadrze zawodnikami. Z polskiej kadry można by wymienić Jerzego Dudka i Artura Boruca, którzy w reprezentacji grali do późnego wieku. Ten pierwszy karierę w bluzie z orzełkiem na piersi zakończył w wieku 40 lat, 2 miesiące i 12 dni.