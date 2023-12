Rekordowa publiczność mocno zawiedziona. Polacy dalej od mundialu

To była rekordowa widownia w Polsce na meczu futsalu. Do tej pory najwięcej kibiców (5368) było sześć lat temu w Częstochowie na towarzyskim spotkaniu Polska - Gruzja.

Pierwszy i do tej pory ostatni raz Polacy wystąpili w mistrzostwach świata w 1992 roku, które rozegrano w Hong Kongu. Przeszli pierwszą fazę grupową, ale w drugiej ponieśli trzy porażki. Byli jednak wtedy w najlepszej ósemce świata. Potem długo nie mogli się dostać nawet na Euro. Udało się w 2001 roku, a potem dopiero 17 lat później.

W pierwszej rundzie eliminacji mistrzostw świata wygrali grupę z Azerbejdżanem i Grecją. Drugi etap kwalifikacji od porażki z Serbią, ale potem już tylko wygrywali - dwukrotnie z Belgią, raz z Ukrainą i wzięli rewanż na Serbach. Wygrali z nimi 4:2, choć przegrywali 0:2. Teraz potrzebowali remisu, by zagwarantować sobie bezpośredni awans na mundial . Porażka oznaczała drugie miejsce w grupie i baraż.

Futsal mocno się ostatnio rozwija i polska kadra też osiąga coraz lepsze wyniki. Reprezentacja w światowym rankingu awansowała na 16. miejsce. Ukraina to jednak silny rywal (dziesiąta w rankingu). W przeciwieństwie do Polaków pięć razy grali już w mistrzostwach świata, a w mistrzostwach Europy zdobyli nawet dwa srebrne medale. Na ostatnim Euro zajęli czwarte miejsce, biało-czerwoni nie wyszli z grupy.

Bolesna lekcja od Ukraińców

Polacy próbowali odrobić straty. Strzelali Zastawnik i Lutecki, ale to gospodarzom dopisało szczęście, gdy Abakszyn wcelował w słupek. Po chwili bramkarz Ukrainy próbował zaskoczyć Kałużę, ale ten się nie dał. Kolejna akcja i sam na sam był Fareniuk, ale Polak znów górą. Następna i tym razem po rozegraniu autu na 2:0 podwyższył Szoturm.

Ukraińcy nie zwalniali tempa. Polacy stracili piłkę, szybka kontra i Ihor Korsun strzelił trzecią bramkę. Biało-czerwoni próbowali, ale mieli problemy, by trafić w bramkę. Za to rywale bardzo często wychodzili z kontrami i byli blisko kolejnych goli. W ostatniej minucie "rozklepali" gospodarzy i do przerwy było 0:4.