Reakcja PZPN w sprawie Salamona! Co grozi polskiej reprezentacji?

We wtorek Lech Poznań niespodziewanie przekazał szokujący komunikat. "Lech Poznań otrzymał we wtorek informację, że próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona po rewanżowym meczu ze szwedzkim Djurgårdens IF w Sztokholmie dała wynik pozytywny, który wykazał obecność chlortalidonu" - napisano na stronie "Kolejorza".