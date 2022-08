Ratunek dla Polski przed MŚ? Żurkowski zmienia klub!

Na razie można odnieść wrażenie, że ktoś rzucił klątwę na pomocników reprezentacji Polski. Jakub Moder wypadł z mundialu przez kontuzje, również z ich powodu nie zaczęli gry Krystian Bielik i Jacek Góralski, zaś Szymon Żurkowski stracił miejsce w składzie Fiorentiny. Jak dowiedziała się Interia, w sprawie "Żurka" nastąpi szczęśliwy zwrot - piłkarz wróci do Empoli, gdzie będzie zawodnikiem pierwszego wyboru.

