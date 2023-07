Ronaldo miał okazję zawitać do rodzimego kraju, bo na Estadio Algarve w Faro jego Al Nassr rozgrywało mecz towarzyski z Celtą Vigo. Portugalczyk zszedł z boiska tuż po przerwie, przy stanie 0:0. Niedługo potem czerwoną kartkę zobaczył jeden z jego kolegów z drużyny, co Celta w dalszej części meczu brutalnie wykorzystała, punktując rywala i wygrywając ostatecznie 5:0. Po meczu miał pretensje do sędziego.