Rafał Kurzawa rezygnuje z gry w FC Midtjylland. Reprezentant Polski wraca do francuskiego Amiens, ale niewykluczone, że niebawem zmieni klub.

Informację o planach Kurzawy podał na Twitterze Piotr Koźmiński, dziennikarz "Super Expressu". 26-letni pomocnik spędził w Danii pół roku, trafił tam w ramach wypożyczenia. W Midtjylland rozegrał siedem meczów w duńskiej Ekstraklasie, zanotował w nich gola i asystę.

Klub chciał wykupić Kurzawę z francuskiego Amiens, ale, według doniesień Koźmińskiego, piłkarz odrzucił propozycję. Teraz wraca do Francji, gdzie kontrakt wiąże go z klubem do czerwca 2021 r. Możliwe jednak, że zwiąże się z nowym pracodawcą - ma mieć kilka ofert z zagranicy, zainteresowane Kurzawą są również polskie kluby. Tyle że pomocnik na razie nie ma ochoty wracać do Ekstraklasy.



Kurzawa wyjechał za granicę z Górnika Zabrze, któremu przed rokiem pomógł wywalczyć awans do europejskich pucharów. Wystąpił też z reprezentacją Polski na mistrzostwach świata w Rosji. U Jerzego Brzęczka rozegrał trzy spotkania, miniony sezon miał jednak słabszy i ostatnio jednak selekcjoner pomija go przy powołaniach do kadry. Pomocnika zabrakło m.in. w czasie ostatnich spotkań z Macedonią Północną i Izraelem.