35-letni obecnie Gikiewicz należy do grona wyróżniających się bramkarzy Bundesligi . W drużynie z Augsburga występuje od lipca 2020 roku, a aktualnie trwają rozmowy na temat ewentualnego przedłużenia umowy. Łącznie na najwyższym szczeblu rozgrywek w Niemczech rozegrał już 123 mecze.

Rafał Gikiewicz z powołaniem do kadry?

Mimo tak okazałego dorobku, golkiper nigdy dotąd nie otrzymał powołania do reprezentacji Polski. Jego nadzieje odżyć mogły przed kilkoma dniami - w mediach pojawiły się doniesienia, że trener Fernando Santos może postawić na niego jako "numer jeden" kadry w miejsce Wojciecha Szczęsnego. Byłaby to prawdziwa rewolucja, toteż do informacji tych kibice i eksperci podeszli z dystansem.