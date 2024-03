Przyszłość Michała Probierza i reprezentacji Polski została uratowana za sprawą wygranego finału baraży z Walią. Biało-czerwoni świetnie wywiązali się z zadań defensywnych i w Cardiff doprowadzili do dogrywki, a później konkursu rzutów karnych. W nich okazali się lepsi od gospodarzy i uzyskali przepustkę na EURO 2024. Trudno niestety będzie puścić całkowicie w niepamięć koszmarne eliminacje do turnieju. Reklama

Demony eliminacji ciągną się za Polakami. Jak wysoka będzie cena?

Choć awans z grupy z Albanią, Czechami, Wyspami Owczymi i Mołdawia wydawał się formalnością, Polska zajęła dopiero trzecie miejsce w grupie. Nie udało jej się wygrać żadnego z dwóch spotkań przeciwko reprezentacji Czech i Mołdawii. I może zapłacić za to w przyszłości wysoką cenę. A to wszystko za sprawą zmian w systemie kwalifikacji do mistrzostw świata.

Na dobrą sprawę walka o awans na mundial, który w 2026 roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie rozpoczyna się już teraz. O rozstawieniach przed turniejem decyduje pozycja w rankingu FIFA w listopadzie 2024. A Polska znajduje się dopiero na 30. miejscu. Wyprzedzają ją m.in. Nigeria, Węgry, a także Iran.

Do listopada rozegrane zostanie nie tylko EURO, lecz również jesienna faza grupowa Ligi Narodów. A wyniki z tych dwóch turniejów będą miały kolosalny wpływ na sytuację przed eliminacjami do mistrzostw świata. W 2026 do mundialu przystąpią nie 32 drużyny, lecz aż 48. Europa otrzyma cztery dodatkowe miejsca (z 12 do 16). Reklama

Spore zmiany w systemie kwalifikacji do mistrzostw świata. To zła wiadomość dla biało-czerwonych

W poprzednich latach grupy eliminacyjne do mundialu liczyły po pięć sześć drużyn. Teraz grup będzie aż 12, a liczba zespołów w nich walczących zmniejszona została do czterech-pięciu. Zwycięzcy zapewnią sobie bezpośredni awans na turniej. Czterej finaliści zostaną natomiast wyłonieni na zasadzie baraży. W nich powalczy aż 16 drużyn - 12 z grup i cztery ze zwycięzców grup Ligi Narodów. Jeśli nie uzyskamy bezpośredniego awansu, to już nie z Estonią przyjdzie nam się mierzyć, ale z zespołami pokroju właśnie Walii.

Bazując na rankingu FIFA z lutego 2024 roku, Polska trafiłaby przed losowaniem grup eliminacyjnych do drugiego koszyka. Tak wyglądałby szczegółowy podział na koszyki:

koszyk: Francja, Anglia, Belgia, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Niemcy, Szwajcaria, Dania, Ukraina koszyk: Austria, Szwecja, Węgry, Walia, Polska, Serbia, Szkocja, Turcja, Czechy, Rumunia, Norwegia, Słowacja koszyk: Grecja, Słowenia, Finlandia, Irlandia, Albania, Macedonia Płn., Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Irlandia Płn., Izrael, Gruzja koszyk: Bułgaria, Luksemburg, Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kosowo, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa koszyk: Mołdawia, Andora, Malta, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Wypadnięcie poza drugi niosłoby ze sobą fatalne konsekwencje. Można zakładać, że po aktualizacji rankingu FIFA awansujemy o dwie pozycje, wyprzedzając przy tym Walię. Niewielka to różnica. Na ten moment 30. pozycja gwarantuje nam 17. miejsce licząc europejskie drużyny. W koszykach nie została uwzględniona Rosja, która prawdopodobnie wciąż nie zostanie dopuszczona do rozgrywek.

Aktualnie do ostatniej w pierwszym koszyku Ukrainy tracimy około 30 punktów. Gdyby udało się ją wyprzedzić, droga na mundial mogłaby być dla biało-czerwonych dużo łatwiejsza. Od tego zależą jednak nasze wyniki na EURO i w Lidze Narodów. A tam rywale trafili nam się wymagający - Chorwacja, Portugalia i Szkocja. Na mistrzostwach Europy w Niemczech powalczymy natomiast z Austrią, Francją i Holandią.

Baraże to zawsze loteria. Coś wiedzą o tym Włosi

W barażach o awansie przesądzić mogą detale, o czym boleśnie przekonali się wskazywani jako faworyt w starciu z Polakami Walijczycy. Na pewno wciąż bolesne są także wspomnienia z baraży o Mistrzostwa Świata 2022 dla Włochów. Wówczas Italia przegrała u siebie 0:1 z Macedonią Północną, choć przeważała i wykreowała sobie mnóstwo okazji do strzelenia gola.

Polacy grali na Mistrzostach Świata w 2018 roku w Rosji, a także cztery lata później w Katarze. Brak awansu na mundial byłby poważnym ciosem zarówno pod względem finansowym, jak i wizerunkowym. Reklama

Losowanie el. MŚ 2026 prawdopodobnie odbędzie się w grudniu. Start eliminacji planuje się na maj 2025 r., a koniec fazy grupowej na listopad. Trzy miesiące przed mundialem rozegrane zostaną baraże - w marcu 2026 roku.

Michał Probierz / PAP/EPA/Kara Thomas / PAP