Wilki dzień Wojciecha Szczęsnego. Brat reaguje na to, co zrobił w meczu

Ukochana golkipera naszych Orłów - Marina za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazała, jak wspierała męża. Celebrytka, która spodziewa się z piłkarzem drugiego dziecka poczynania partnera oglądała przed telewizorem. Nie kryła emocji podczas relacjonowania internautom wyniku spotkania w Cardiff. Nieco spokojniejszy przed ostatnim rzutem karnym był za to brat gracza Jan Szczęsny . W rozmowie z portalem "WP.SportoweFakty" zdradził, że miał dobre przeczucie co do 33-latka.

Byłem przekonany, że Wojtek zatrzyma ostatni strzał Walijczyka. Chłop był strasznie zestresowany. Zaczął kozłować piłkę, obracał ją w rękach i patrzył w ziemię. Jako były bramkarz pomyślałem: "To ten moment". Wojtek też to zobaczył''

"On generalnie ma luz, jeżeli chodzi o grę w piłkę. Nawet gdy bramkarze szli do serii rzutów karnych, on się uśmiechał. A był to przecież jeden z ważniejszych momentów w jego piłkarskiej karierze" - mówił 36-latek o zachowaniu bramkarza po obronie strzału Daniela Jamesa.