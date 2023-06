Quiz. Gotowy na mecz Polski z Mołdawią? Sprawdź, co wiesz o rywalach

Już we wtorek reprezentacja Polski zmierzy się z Mołdawią w Kiszyniowie w meczu eliminacyjnym do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. Z tej okazji przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi wiedzę kibiców o piłce nożnej w kraju naszych najbliższych rywali. Co wiesz o futbolu w Mołdawii? Sprawdź!