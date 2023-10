PZPN z ważną informacją przed meczem z Mołdawią. Pojawił się komunikat

Warszawski stadion od lat pozostaje domem kadry - wprawdzie dawniej reprezentacja grała na różnych obiektach, ale obecnie stale walczy o punkty już tylko na PGE Narodowym. Po słabszych występach "Biało-Czerwonych" niemal regułą jest, że w internecie pojawiają się rozmaite nawoływania do bojkotowania domowych spotkań kadry, jednak w praktyce okazuje się, że są to głosy pojedyncze, które nie mają żadnego wpływu na zapełnienie PGE Narodowego.

Polska już na drugim miejscu

Jeśli w niedzielę nasz zespół pokona Mołdawię, to w tabeli grupy E może zniwelować stratę do Albańczyków do zaledwie punktu. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja nadal nie jest wcale tak korzystna - po ostatniej kolejce wyliczenia analityków dają Polsce tylko 44% szans na awans na Euro 2024.