Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił gigantyczny pakiet pomocowy dla polskiej piłki w związku z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Związek przedstawił projekty mające ułatwić funkcjonowanie klubom. Chodzi o wielkie pieniądze. Łącznie 116 mln złotych.

Członkowie zarządu PZPN podczas dzisiejszej wideokonferencji podjęli decyzję o zainicjowaniu zakrojonego na szeroką skalę pakietu pomocowego dla polskich klubów, do Ekstraklasy do najniższych lig.

Zdecydowano, że PZPN utrzyma projekt Pro Junior System na dotychczasowym poziomie i wypłaci klubom nagrody w pełnej wysokości, pomimo nierozegrania pełnego sezonu. Wprowadzi też system wsparcia solidarnościowego dla klubów, które nie uzyskają nagród w programie Pro Junior System w sezonie 2019/2020.

W sezonie 2020/21 PZPN wesprze kluby Ekstraklasy łączną kwotą 30 mln zł. Do klubów I ligi trafi 10 mln zł, kluby II ligi otrzymają łącznie 6 mln zł, a trzecioligowcy - 4 mln zł.

Wsparcie otrzyma też piłka kobieca czy juniorska. W rozgrywkach seniorskich od III ligi do C klasy zniesione zostaną w przyszłym sezonie opłaty ryczałtowe. Poniżej szczegóły projektu.



Oto komunikat PZPN:

W piątek, 27 marca 2020 roku, odbyła się wideokonferencja prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Bońka oraz Sekretarza Generalnego PZPN Macieja Sawickiego z Członkami Zarządu PZPN, poświęcona dyskusji na temat nadzwyczajnej sytuacji w jakiej znalazła się polska piłka w związku z wprowadzeniem początkowo stanu zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanu epidemii.

W trosce o całą polską rodzinę piłkarską, a w szczególności o zapewnienie integralności oraz ciągłości rozgrywek piłkarskich w Polsce, Zarząd PZPN zainicjował prace nad wprowadzeniem pakietu pomocowego, obejmującego wszelkie aspekty działalności piłkarskiej. Wymienione poniżej projekty mają na celu w szczególności ułatwić klubom piłkarskim zrzeszonym w PZPN funkcjonowanie w aktualnej sytuacji, ale również umożliwić właściwe dostosowanie się do nieuchronnych zmian w nadchodzącej piłkarskiej rzeczywistości.



I. W SEZONIE 2019/2020



1. Nagrody w Pro Junior System PZPN



PZPN utrzyma projekt Pro Junior System na dotychczasowym poziomie i wypłaci klubom nagrody w pełnej wysokości, pomimo nierozegrania pełnego sezonu.



Kwota - 18.100.000 zł



2. Wsparcie solidarnościowe



PZPN wprowadzi system wsparcia solidarnościowego dla klubów, które nie uzyskają nagród w programie Pro Junior System w sezonie 2019/2020, w następujących wysokościach:



- I liga: po 120.000 zł na klub (11 klubów)

Łącznie: 1.320.000 zł;

- II liga: po 100.000 zł na klub (11 klubów)

Łącznie: 1.100.000 zł;

- III liga: po 20.000 zł na klub (56 klubów)

Łącznie: 1.120.000 zł.



Wsparcie solidarnościowe otrzymają wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach I, II i III ligi. Po zakończeniu programu Pro Junior System kluby, które zajęły miejsca premiowane, otrzymają różnicę pomiędzy kwotą należną za zajęcie danego miejsca w PJS, a kwotą wypłaconą w ramach wsparcia solidarnościowego.



Kwota - 3.540.000 zł



II. W SEZONIE 2020/2021



Dofinansowanie klubów Ekstraklasy, I, II i III ligi



PZPN dofinansuje kluby ESA, I, II i III ligi odpowiednio:



- ESA: 30.000.000 zł;

- I liga: 10.000.000 zł;

- II liga: 6.000.000 zł;

- III liga: 4.000.000 zł.



Przekazane środki mają pomóc zachować ciągłość szkoleniową w klubach, w szczególności w obszarze piłki juniorskiej i młodzieżowej. Konkretna kwota przypadającą na klub w ESA, I, II i III lidze będzie uzależniona od liczby klubów biorących udział w rozgrywkach w sezonie 2020/2021 w danej klasie rozgrywkowej.



Ostateczna decyzje w zakresie podziału środków przeznaczonych dla klubów Ekstraklasy zostanie podjęta po konsultacji z klubami i władzami spółki Ekstraklasa S.A.



Kwota - 50.000.000 zł



Nagrody w Pro Junior System PZPN



PZPN nadal prowadzić będzie program Pro Junior System na dotychczasowym poziomie.



ESA - 2.500.000 zł

I liga - 6.000.000 zł

II liga - 4.000.000 zł

III liga - 4.000.000 zł

IV liga - 1.600.000 zł



Kwota - 18.100.000 zł



Wsparcie rozwoju Piłki kobiecej



PZPN utrzyma przyjęty w 2019 roku plan rozwoju projektów dedykowanych piłkarstwu kobiecemu wraz z reorganizacją systemu kobiecych rozgrywek seniorskich i młodzieżowych zakładający:



- reorganizację rozgrywek szczebla centralnego: 3.000.000 zł;

- zwiększenie nagród finansowych w Ekstralidze i Pucharze Polski kobiet: 1.400.000 zł;

- utworzenie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 i Centralnej Ligi Juniorek U-15: 1.500. 000 zł;

- wdrożenie programu premiowania klubów za udział zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski: 1.000.000 zł;

- uruchomienie Programu Talent PRO, ubezpieczenia zawodniczek i Scoutingu: 700.000 zł.



Jednocześnie PZPN podwoi w sezonie 2020/2021 dofinansowanie klubów piłki kobiet odpowiednio.



Kwota - plan rozwoju piłkarstwa kobiecego: 7.600.000 zł

Zawieszenie opłat w rozgrywkach seniorskich od III ligi do C klasy



PZPN zawiesi na jeden sezon opłaty ryczałtowe za udział w rozgrywkach seniorskich od III ligi do C klasy w sezonie 2020/2021.



Łączny koszt:



- 6.200.000 zł: dofinansowanie WZPN w związku z przejściem na opłaty ryczałtowe;

- 2.500.000 zł: pokrycie przez PZPN opłat ryczałtowych na sezon.



Kwoty przekazane przez PZPN na pokrycie opłat ryczałtowych, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przeznaczą na zakup sprzętu sportowego, dedykowanego dla drużyn młodzieżowych uczestniczących w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez dany WZPN.



Kwota - 8.700.000 zł



Piłka juniorska



PZPN utrzyma wprowadzone w 2018 roku całkowite zwolnienie klubów z obowiązku ponoszenia opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach juniorskich (zgodnie z Uchwałą nr IV/79 z 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN).



Nagrody w Totolotek Pucharze Polski



PZPN zwiększy, na każdym etapie o ponad 50 %, wysokość nagród finansowych dla klubów uczestniczących w Pucharze Polski na szczeblu centralnym.



Od sezonu 2020/2021 w rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski od 1/32 finału na boisku będzie musiało występować dwóch zawodników młodzieżowców, tj. 22 lata i młodsi (rocznik 1999 i młodsi).



Kwota - nagrody - 10.000.000 zł



Wdrożenie powyższego planu nastąpi po zatwierdzeniu przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.



III. Przepisy licencyjne i ochrona zobowiązań licencyjnych



1. Przesunięcie przez PZPN terminu spłaty zobowiązań licencyjnych do 30 kwietnia 2020 roku (dot. zobowiązań powstałych do 31 grudnia 2019 roku).

2. Przesunięcie terminu spłaty zobowiązań licencyjnych do 30 listopada 2020 roku (powstałych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku).

3. W sezonach 2019/2020 i 2020/2021 jednostronne rozwiązanie kontraktu przez zawodnika będzie możliwe w sytuacji zwłoki w zapłacie kontraktu za 4 miesiące (nie jak dotychczas za dwa miesiące).

4. Wszelkie zobowiązania licencyjne będą nadal podlegały ochronie licencyjnej PZPN.