PZPN "strzelił" do Michniewicza! Po tej decyzji aż zawrzało. "To dramat"

W poniedziałek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że nie zamierza skorzystać z opcji jednostronnego przedłużenia kontraktu selekcjonera Czesława Michniewicza, jednocześnie kontynuując z nim rozmowy na temat ewentualnej dalszej współpracy. Komunikat został krytycznie odebrany przez środowisko piłkarskie i to z wielu powodów. "Komunikacyjnie to jest dramat", "Po co kłamać?", "Dziś PZPN w komunikacie sam strzelił do selekcjonera" - można przeczytać na Twitterze.