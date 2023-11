PZPN skomentował zaskakujące zachowanie kadrowiczów. Kuriozalne tłumaczenie

Kolejny bolesny wieczór przeżyli w piątek kibice reprezentacji Polski. Remis Mołdawii z Albanią sprawił, że aby awansować na EURO 2024 biało-czerwoni musieli wygrać na PGE Narodowym z Czechami i liczyć na to, że nasz południowy rywal zremisuje w ostatnim spotkaniu z Mołdawią. Był to jedyny możliwy scenariusz do awansu z grupy dla podopiecznych Michała Probierza.